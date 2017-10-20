также в разделеОбщество
Розенблата опять обязали носить электронный браслет
Дело задержанного на взятке главы департамента Нацбанка дошло до суда 10
Суд арестовал Зайцеву без права внесения залога 43
НАБУ завело новое дело на Розенблата 21
Поклонская заявила, что гражданства Украины ее лишил Янукович 25
Ревизия установила многомиллионные нарушения при организации «Евровидения» 32
Омбудсмен: РФ не ответила ни на одно из 5 писем по Грибу 10
Адвокат заявила, что Зайцева пила успокоительное 33
Суды рассмотрели в этом году только половину админпротоколов за пьяное вождение 13
Беларусь запретила ввоз свинины из 4 областей Украины 28
Розенблат пожаловался, что ему не вернули изъятые вещи 16
Прокурор: Зайцева находилась под действием опиатов 190
«ЛНР» снова сорвала открытие КПВВ «Золотое» 39
Поклонская до сих пор остается гражданкой Украины 60
В строительной каске и комбинезоне или Как Оксана Марченко будет менять жизнь людей к лучшему 53
НАБУ показало драгоценности, которые нашли у Розенблата 71
НАБУ недоумевает из-за действий судьи в отношении Розенблата 98
Одна из пострадавших в ДТП в Харькове начала приходить в себя 47

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко призвала депутатов «Самопомочи» и «Свободы» возместить стоимость испорченного имущество парламента.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Если любой рабочий повредит служебное имущество – с его зарплаты обязательно отчислят материальный ущерб. Думаю, это правило должно распространяться и на депутатов, и здесь не надо ждать снятия неприкосновенности. Говорят, один такой микрофон стоит более 9 тыс. гривен», - отметила Геращенко.

По ее словам, во время беспорядков в ВР, устроенных группой депутатов от «Самопомочи» и «Свободы», были повреждены микрофоны президиии.

«Егор Соболев, Юрий Левченко, Виктория Войцицкая, другие, грубо нарушая регламент, не просто препятствовали работе председателя, но и выкрутили микрофоны, щеголяя вырванными шнурами на камеры», - заявила первый вице-спикер.

Геращенко сообщила, что подготовил запрос с требованием предоставить информацию о стоимости поврежденного имущества, а также расследование событий с шашкой.

«Потому что Левченко признался, что он ее швырял, но молчит тот, кто ее принес, как и его фракция «Самопомич». Думаю, причастные к повреждению имущества должны добровольно оплатить убытки парламента, а фракция, член которой принес шашку, взять на себя публичную ответственность – поддержав или осудив публично. Иначе анархия и безответственность. Левченко по крайней мере публично признал, что бросил ту шашку, а вот принес те шашки Семенченко, но у него не хватило духу публично об этом сказать», - написала Геращенко.

Как сообщал ForUm, 6 октября внефракционный нардеп  Юрий Левченко при принятии Верховной Радой законопроекта №7163 о признании России страной-агрессором пытался заблокировать выступления с трибуны парламента, а затем бросил дымовую шашку.

Он заявил, что считает свой поступок правильным и готов сжечь всю Верховную Раду.


 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги