Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко призвала депутатов «Самопомочи» и «Свободы» возместить стоимость испорченного имущество парламента.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Если любой рабочий повредит служебное имущество – с его зарплаты обязательно отчислят материальный ущерб. Думаю, это правило должно распространяться и на депутатов, и здесь не надо ждать снятия неприкосновенности. Говорят, один такой микрофон стоит более 9 тыс. гривен», - отметила Геращенко.

По ее словам, во время беспорядков в ВР, устроенных группой депутатов от «Самопомочи» и «Свободы», были повреждены микрофоны президиии.

«Егор Соболев, Юрий Левченко, Виктория Войцицкая, другие, грубо нарушая регламент, не просто препятствовали работе председателя, но и выкрутили микрофоны, щеголяя вырванными шнурами на камеры», - заявила первый вице-спикер.

Геращенко сообщила, что подготовил запрос с требованием предоставить информацию о стоимости поврежденного имущества, а также расследование событий с шашкой.

«Потому что Левченко признался, что он ее швырял, но молчит тот, кто ее принес, как и его фракция «Самопомич». Думаю, причастные к повреждению имущества должны добровольно оплатить убытки парламента, а фракция, член которой принес шашку, взять на себя публичную ответственность – поддержав или осудив публично. Иначе анархия и безответственность. Левченко по крайней мере публично признал, что бросил ту шашку, а вот принес те шашки Семенченко, но у него не хватило духу публично об этом сказать», - написала Геращенко.

Как сообщал ForUm, 6 октября внефракционный нардеп Юрий Левченко при принятии Верховной Радой законопроекта №7163 о признании России страной-агрессором пытался заблокировать выступления с трибуны парламента, а затем бросил дымовую шашку.

Он заявил, что считает свой поступок правильным и готов сжечь всю Верховную Раду.



