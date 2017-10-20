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В Ривном патрульные спасли от самосуда нетрезвую женщину-водителя, которая повредила четыре автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции города.  

Вечером 19 октября патрульные прибыли по вызову – «ДТП без пострадавших» на улице Волынской Дивизии. 39-летняя водитель автомобиля Lada не справилась с управлением и совершила наезд на припаркованные Renault, Nissan, Daewoo, Opel.

За совершение ДТП на нее составили протокол по ст.124 КУоАП. Результат освидетельствования на алкоголь на месте происшествия оказался положительным – 2, 91 промилле, поэтому на гражданку составили протокол по ч.1 ст.130 КУоАП (управление в состоянии опьянения).

«Возмущенные владельцы поврежденных транспортных средств хотели совершить над водителем самосуд, и только грамотные и взвешенные действия патрульных позволили направить ситуацию в правовое русло», - отмечается в сообщении.  
ForUm

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