Государственная аудиторская служба установила факты незаконных расходов и недополучения ОАО «НСТУ» средств на общую сумму 8,6 млн грн, нарушений при ведении бухгалтерского учета и при проведении процедур закупок на общую сумму 468,7 млн гривен при организации «Евровидения».

Как сообщает пресс-служба Госаудитслужбы, контрольное мероприятие проводилось в соответствии с поручением премьер-министра Владимира Гройсмана.

По результатам ревизии установлено, что телерадиокомпания осуществляла все расходы согласно смете, составленной в соответствии с требованиями пункта 6 Плана мероприятий по подготовке и проведению в 2017 году в Украине песенного конкурса «Евровидение», за счет определенных в нем источников (бюджетные средства, поступления от продажи билетов, спонсоров, взнос ЕВС и т.д.). Собственные средства ОАО «НСТУ» не направляло на указанные цели.

Вследствие оперативного выхода на контрольное мероприятие аудиторам удалось предотвратить незаконные расходы на общую сумму 2,8 млн грн в результате выявления завышенных объемов предоставленных услуг (работ), которые планировались исполнителями для предоставления ОАО «НСТУ» и еще не были проведены и не оплачены.

Кроме того, встречные сверки у субъектов хозяйствования не подтвердили информацию, которую они предоставили на тендер. Результатом чего установлено, что, не имея собственных возможностей оказать услуги в соответствии с условиями договора, некоторые победители тендеров привлекали субподрядчиков за меньшую цену и тому подобное.

Например, одно из предприятий осуществило закупку и аренду металлодетекторов на сумму 1,2 млн грн только после победы в тендере, предоставив их в аренду на две недели ПАО «НСТУ» уже за 2,7 млн гривен.

Следует обратить внимание, что половина из потраченных средств (250 млн грн из 522 млн грн) направлены зарубежным компаниям, которые проверить практически невозможно.

Во время ревизии устранению (возмещено) нарушений на общую сумму 2,1 млн грн.

О результатах ревизии проинформированы Кабинет Министров и Госкомтелерадио.

«Материалы ревизии переданы в правоохранительные органы, которые предоставят надлежащую оценку действиям отдельных должностных лиц ОАО «НСТУ», ответственных за организацию и проведение песенного конкурса «Евровидение-2017», - резюмировали в службе.