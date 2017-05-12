Премьер-министр Владимир Гройсман намерен проверить, как расходовались средства на подготовку к проведению международного песенного конкурса «Евровидение». Об этом он заявил в эфире 112 Украина.

«Как только будет завершено «Евровидение», я лично обращусь ко всем контролирующим органам с просьбой провести проверку закупок и всего прочего. Если все эффективно – я пожму руку и поблагодарю, а если нет, то каждый, кто поставил свою подпись, будет нести за это ответственность», - сказал Гройсман.

Он отметил, что предупреждал о будущих проверках расходования средств на подготовку к конкурсу еще на первом заседании оргкомитета.

Напомним, финал конкурса состоится 13 мая.