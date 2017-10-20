Пересчет и повышение пенсий для более 9 млн пенсионеров, которое стало возможным благодаря принятию пенсионной реформы, это только начало восстановления справедливости. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, общаясь с журналистами в Луцке, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Он подчеркнул, что говорится о справедливости и к пожилым людям, которые проработали всю жизнь, и о тех, кто работает сегодня – они поймут, как важно работать официально и платить взносы в Пенсионный фонд.

«Это только начало. Но это начало восстановления справедливости», - сказал Гройсман.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Также предусматривается повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.