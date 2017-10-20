также в разделеЭкономика
Средняя пенсия в Украине выросла на 560 гривен 227
На повышение безопасности на дорогах в 2018 году потратят 2 миллиарда 35
Суд разрешил взыскать 171 миллиард штрафа со всего имущества «Газпрома» 183
Кабмин ввел квоты для работников старше 45 лет 217
В Украине планируют построить крупнейшую в Европе ветроэлектростанцию 344
В МЭРТ пояснили резкий рост импорта из РФ 128
Апелляционный суд подтвердил возвращение «Укрзализныци» Мининфраструктуры 44
Импорт из России вырос почти на 40% 163
Дефицит внешней торговли товарами перевалил за $3 миллиарда 83
На АЗС продолжают дорожать бензин и дизтопливо 109
Поезд Киев - Вена запустят 10 декабря 77
Данилюк: В переговорах с МВФ по ценам на газ есть прогресс 104
Украина может получить очередной транш МВФ в этом году 42
Украина подала в ВТО новый иск к РФ 179
НБУ запретил использовать российские банкноты, на которых изображен Крым 67
Украина заняла четвертое место в мире по количеству авто на газу 49
Новый рекорд: стоимость Bitcoin поднялась выше $5800 46
ГПУ обнаружила на фондовом рынке «мусорные» облигации на 25 миллиардов 46

Пересчет и повышение пенсий для более 9 млн пенсионеров, которое стало возможным благодаря принятию пенсионной реформы, это только начало восстановления справедливости. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, общаясь с журналистами в Луцке, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Он подчеркнул, что говорится о справедливости и к пожилым людям, которые проработали всю жизнь, и о тех, кто работает сегодня – они поймут, как важно работать официально и платить взносы в Пенсионный фонд.

«Это только начало. Но это начало восстановления справедливости», - сказал Гройсман.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Также предусматривается повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги