С началом акции протеста под стенами Верховной Рады Украины 17 октября значительно возросла активность боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщал первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Странное стечение обстоятельств: с началом событий под стенами Верховной Рады Украины 17 октября 2017 года, направленных на дестабилизацию ситуации в стране, значительно возросла активность боевиков на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях», – отметил он.

По словам Абросткина, почти в унисон с действиями «активистов» у стен ВР в Киеве, увеличилось количество обстрелов. «Так, с 10-15.10.2017 - 12 -17; 16.10.2017 - уже 33; 17.10.2017 - увеличивается до 38; 18.10.2017 - достигает максимального количества за последние дни 44. В целом, начиная с 10 октября, боевики совершили 249 обстрелов подконтрольной Украине территории», – подчеркнул он.

«Также с 17 октября террористы силами диверсионных групп начали проводить рейды на оккупированных территориях, приближенных к линии разграничения, прежде всего, против населения, которое поддерживает целостность Украины. А тем временем под ВРУ стоят полупустые палатки, массовка в которых постоянно «кочует»: то из блокады к «Шегини», а теперь вот добрались до Мариинского парка. Куда в дальнейшем пойдет этот «лагерь», покажет новый день», – подытожил Аброськин.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток.