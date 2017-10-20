США в октябре этого года поставят Вооруженным силам Украины 40 медицинских «Хаммеров». Об этом сообщает на своей странице в Facebook посольство Украины в США.

Отмечается, что посол Украины в США Валерий Чалый провел встречу с руководством AM General - компании-производителя военных автомобилей «Хаммер».

Во встрече приняли участие исполнительный председатель AM-General генерал (в отставке) Джек Кин, главный исполнительный директор Энди Хоув и исполнительный вице-президент компании Ларри Платт.

Стороны обсудили возможные механизмы углубления сотрудничества Украины с известным в мире производителем военных внедорожников.

В посольстве подчеркнули, что руководители AM General выразили заинтересованность в дальнейшей действенной поддержке Вооруженных сил Украины, которые противодействуют российской агрессии. Сообщено о направлении в октябре 40 медицинских «Хаммеров» для нужд ВСУ, которые должны прибыть в Украину уже в ближайшее время.

Договорились продолжать контакты с целью содействия в решении первоочередных потребностей украинских военных.