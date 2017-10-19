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Участники акции за отмену депутатской неприкосновенности и создание антикоррупционного суда пришли к зданию Администрации Президента. Об этом сообщают Українські Новини.

На улице Институтской на перекрестке  ул. Банковой собрались около 300 активистов.

Они пели гимн Украины, скандировали «Банду геть!», «Киев, вставай!» и призывали Президент Петра Порошенко выйти к ним.

На улице Банковой стоят около 300 правоохранителей, еще около 200 – под стенами Национального банка.

Конфликтов не возникает, активисты выступают в громкоговоритель.

Около 20:45 активисты отправились назад к зданию парламента.

Напомним, партия «Рух нових сил» и депутаты «Самопомочи» будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга прекращают протест.
ForUm

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