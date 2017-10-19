Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение российскому офицеру за отдачу приказа на обстрел Авдеевки в феврале текущего год. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Управление по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины в ходе досудебного расследования уголовного производства по фактам нарушения со стороны вооруженных сил Российской Федерации, а также подчиненных им незаконных вооруженных формирований законов и обычаев войны, в очередной раз установлены неопровержимые факты присутствия и участия военнослужащих ВС РФ в вооруженном конфликте на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.

Как результат, одному из высокопоставленных лиц ВС РФ, действующему генералу российской армии объявлено подозрение в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины. Ему инкриминируется совершение террористического акта, приведшего к гибели людей, ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленными убийствами людей.

В ходе досудебного расследования установлено, что вышеупомянутый генерал, будучи на руководящей должности «министерства обороны» «ДНР», 1 февраля 2017 года отдал приказ об артиллерийском обстреле Авдеевки Донецкой области, в результате чего погибли 2 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 1 гражданское лицо, 12 военнослужащих ВСУ и 3 гражданских получили ранения.

Кроме того, в результате обстрелов повреждено (разрушено) 56 объектов гражданской инфраструктуры города.

За совершение этих преступлений предусмотрен максимальный срок наказания в виде пожизненного лишения свободы.