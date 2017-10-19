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В Верховной Раде произошла словесная перепалка между нардепом от «Свободы» Юрием Левченко и вице-спикером Ириной Геращенко.

Это произошло во время представления альтернативного закона Президента Петра Порошенко закона об отмене депутатской неприкосновенности.

Левченко с трибуны требовал, чтобы ВР сначала рассмотрела законопроект 6773 (народных депутатов), поскольку он был зарегистрирован ранее президентского.

«А потом со своим мошенническим, шулерским (законом. - Ред.) делайте что угодно. Голосуйте-не голосуйте. Можете хоть подтереться тем законом. Делайте с ним что угодно», - сказал он, после чего Геращенко попросила его корректно докладывать без нецензурной лексики, сообщает «Украинская правда».

«Подтираться будете в туалете, где вы шашки зажигали. Хорошо?», - сказала она.

«Госпожа Ирина, вы давайте такие же лекции представителям вашего президента, которые «козлов хотят выносить». Один уже козлов хотел вынести, оказался в Ростове. Посмотрим где окажется этот», - сказал он.

Напомним, сегодня, 19 октября, Верховная Рада направила на рассмотрение в Конституционный суд оба законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности: тот, который подал в парламент президент Петр Порошенко, и альтернативный - от группы депутатов.
ForUm

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