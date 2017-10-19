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Гражданина Беларуси не пропустили в Украину из-за детских рисунков в паспорте. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси в Facebook.

36-летний житель Гомельской области был задержан в пункте пропуска «Новая Рудня» 18 октября за нарушение режима государственной границы.

«Выезжая в Украину, мужчина предъявил пограничникам паспорт, в котором одна из страниц была полностью «украшена» детским творчеством: рисунками солнца, леса, дома. Сам он признался, что ранее уже получал предупреждение о необходимости замены паспорта, но его проигнорировал», - говорится в сообщении.

В соответствии с законодательством паспорт жителя Калинковичей был изъят, через границу он не был пропущен.
ForUm

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