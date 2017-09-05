Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты народного депутата Борислава Розенблата на определение суда о наложении ареста на часть его имущества.
Соответствующее решение во вторник объявил судья Иван Рыбак, сообщает Укринформ.
«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», - сказал Рыбак.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка в комментарии журналистам после заседания отметил, что прокуратура довольна этим решением.
22 августа заседание по рассмотрению этой жалобы перенесли из-за того, что в Апелляционный суд Киева не успели поступить материалы дела из Соломенского райсуда.
Как сообщалось, ранее суд арестовал часть имущества Розенблата, которого подозревают в получении взяток от представителя иностранного кампании за содействие в добыче янтаря.
11 июля Верховная Рада поддержала представление о снятии депутатской неприкосновенности с Розенблата, отклонив ходатайство о предоставлении разрешения на его арест.
18 июля Соломенский районный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 7 миллионов гривен. Также суд обязал депутата носить электронный браслет с запретом выезжать из Киева и Житомира без разрешения следователя. Кроме того, его обязали сдать загранпаспорт.
18 августа Соломенский райсуд продлил меру пресечения Розенблату еще на два месяца.
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