также в разделеОбщество
17 октября. Картина дня 20
По факту ранения под Радой полицейского завели уголовное дело 17
Суд отпустил главу «Трейд Коммодити» под личное обязательство 25
НАБУ создаст спецподразделение по коррупции в Минобороны 18
НАПК проведет полную проверку е-деклараций еще 22 чиновников 17
Силовики изъяли арсенал оружия, который могли применить на митинге под ВР 113
НАПК обвинило главу Transparency Ukraine в «манипуляции сознанием граждан» 47
Порошенко считает недопустимым захват вертолетной площадки Януковича 64
Гелетей о стычке с Парасюком: Ударов не было, был толчок и его словоблудие 53
Москаль посоветовал автору поста о вырубке Карпат дальше варить сыр 68
Парасюк vs Гелетей: Сведенья о потасовке внесли в ЕРДР 86
Националисты не покидают вертолетную площадку Януковича 94
Дело Агеева направлено в суд 31
Сарган – националистам: Вертолетная площадка Януковича уже принадлежит государству 55
На Закарпатье День всех святых будет выходным 46
Россия подала встречный иск к Siemens по «крымским турбинам» 85
Сурков и Захарченко открыли памятник «героям Донбасса» в Ростове 58
Задержан владелец предприятия, поставлявшего топливо Минобороны 59

С народного депутата Борислава Розенблата сегодня, 17 октября, сняли электронное средство контроля в связи с окончанием срока действия обязанностей, которые были возложены на него судом.

«Да. Сегодня сняли браслет», - сказал Розенблат, отвечая на вопрос, вернули ли ему паспорта и сняли ли с него электронный браслет сообщает УНН.

При этом он отметил, что следователи не проводят с ним никаких следственных действий.

«Следственные действия вообще никакие не проводятся», - сказал он.

Напомним, 11 июля Верховная Рада поддержала представление о снятии депутатской неприкосновенности с Розенблата, отклонив ходатайство о предоставлении разрешения на его арест.

18 июля Соломенский районный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 7 миллионов гривен. Также суд обязал депутата носить электронный браслет с запретом выезжать из Киева и Житомира без разрешения следователя. Кроме того, его обязали сдать загранпаспорт.

18 августа Соломенский райсуд продлил меру пресечения Розенблату еще на два месяца.

5 сентября Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты Розенблата на определение суда о наложении ареста на часть его имущества.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги