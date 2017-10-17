С народного депутата Борислава Розенблата сегодня, 17 октября, сняли электронное средство контроля в связи с окончанием срока действия обязанностей, которые были возложены на него судом.

«Да. Сегодня сняли браслет», - сказал Розенблат, отвечая на вопрос, вернули ли ему паспорта и сняли ли с него электронный браслет сообщает УНН.

При этом он отметил, что следователи не проводят с ним никаких следственных действий.

«Следственные действия вообще никакие не проводятся», - сказал он.

Напомним, 11 июля Верховная Рада поддержала представление о снятии депутатской неприкосновенности с Розенблата, отклонив ходатайство о предоставлении разрешения на его арест.

18 июля Соломенский районный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 7 миллионов гривен. Также суд обязал депутата носить электронный браслет с запретом выезжать из Киева и Житомира без разрешения следователя. Кроме того, его обязали сдать загранпаспорт.

18 августа Соломенский райсуд продлил меру пресечения Розенблату еще на два месяца.

5 сентября Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты Розенблата на определение суда о наложении ареста на часть его имущества.