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Верховная Рада начала рассмотрение двух законопроектов относительно отмены депутатской неприкосновенности. Отмечается, что затем документы планируется направить на вывод КСУ.

Один законопроект внесен президентом Петром Порошенко, «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)» (регистрационный №7203). Также будет рассматриваться депутатский законопроект с аналогичным названием, который был внесен еще в июле 2017 года под номером 6773.

Разница между этими законопроектами заключается в том, что президентским предполагается ввести в действие закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года, а депутатским - сразу после вступления в силу, сообщает УНИАН.

В соответствии с процедурой для принятия изменений в Конституцию, сначала законопроект отправляется на заключение Конституционного суда Украины. После его заключения он рассматривается парламентом и предварительно одобряется минимум 226-ю голосами. А окончательное принятие может быть не раньше, чем на следующей очередной сессии и должно приниматься минимум 300-ми голосами.

Как ранее сообщал ForUm, 18 октября комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту внести в повестку дня и отправить на рассмотрение Конституционного суда каждый из двух законопроектов о внесении изменений в Конституцию относительно депутатской неприкосновенности.
ForUm

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