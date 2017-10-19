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На 2018 год предусмотрено почти 2 млрд гривен на повышение безопасности на дорогах. Об этом заявил во время заседания межведомственной рабочей группы по реформированию государственной системы безопасности дорожного движения заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-служба министерства.

Министр инфраструктуры отметил, что смертность и травматизм на украинских автодорогах являются сверхвысокими и задача всех ветвей власти и общества в целом - снизить эти показатели как минимум вдвое уже к 2020 году.

«Мы впервые разрабатываем национальную программу по повышению безопасности на дорогах. 5% дорожного фонда будут направлены на эти цели, это 1,5 млрд гривен», - заявил Емельян.

«Также мы имеем 400 млн гривен секторальной поддержки ЕС для оборудования мест наибольшей концентрации ДТП по стране. Всего около 2 млрд гривен будет направлено на безопасность дорог в 2018 году. Совместно с МВД, Национальной полицией, другими ведомствами мы отработали самые крупные места концентрации ДТП по Украине. Это 5 областей. И теперь будем отрабатывать мероприятия по уменьшению аварийности на этих участках, и я хотел бы, чтобы эти 400 млн грн секторальной поддержки мы тоже реализовывали в координации с нашей рабочей группой. Это совместное финансирование безопасности движения», - подчеркнул глава министерства.
ForUm

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