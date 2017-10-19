Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Верховную Раду принять законы, ужесточающие ответственность за нарушение Правил дорожного движения. Об этом глава МВД написал на своей странице в Facebook, комментируя вчерашнее смертельное ДТП в Харькове.

«Считаю, что пора завершить общественную дискуссию по поводу резкого ужесточения мер против нарушителей на дорогах. Необходимо немедленно, до конца текущего года принять находящиеся в парламенте и правительстве законодательные акты, позволяющие ввести в действие: повсеместное применение процедур автоматической видеофиксации нарушений и жесткие штрафы; радикальное ужесточение наказания за вождение автомобилей в пьяном виде», – отметил он.

Он призвал парламент в ближайшие недели дать МВД этот инструмент регулирования. «Все поправки и уточнения к действующим законам, позволяющие реально радикально

остановить «войну на дорогах» уже нами внесены и согласованы с профильным комитетом Верховной Рады», – подчеркнул Аваков.

«Почему применил термин «война»? Судите сами – в 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях в Украине погибли 3187 человек, травмированы 32 079 человек! А за 9 месяцев 2017-го на дорогах погибли 2317 и травмированы 25 082 наших граждан! Вот такая война. Нам нужны эти законы – от них зависят жизни людей», – подытожил он.

Напомним, вчера, 18 октября, в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.