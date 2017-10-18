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Импорт Украины товаров из России в 2017 году рос за счет покупки топлива, удобрений и запчастей. Об этом в эфире Еспресо.TV заявила торговый представитель Украины, заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Никольская.

«Относительно импорта, самая большая статья – это энергетический импорт, в том числе топливо. Вторая статья – удобрения, третья статья – запчасти для машиностроения», – сказала Никольская.

Заместитель министра отметила, что экспорт из Украины в Россию растет за счет продукции энергетического машиностроения, металлургии и химической промышленности.

«Если посмотреть, почем происходил рост нашего экспорта за 7 месяцев, первая группа – это энергетическое машиностроение, вторая группа – это металлы, третья – химия и электрические машины», – сказала Никольская.

Напомним, импорт товаров из РФ за январь-август увеличился на 37,2%, до 4,204 миллиарда долларов.
ForUm

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