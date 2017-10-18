Импорт товаров из РФ за январь-август увеличился на 37,2%, до 4,204 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Государственную службу статистики.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию вырос на 17,7% - до 2,620 млрд долларов, импорта товаров из Российской Федерации – на 37,2%, до 4,204 млрд долларов.

Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза вырос на 27,9% - до 11,002 млрд долларов, импорта товаров из стран ЕС – на 22,8%, до 13,047 млрд долларов.

Напомним, дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-август составил 3,279 миллиарда долларов, что в 2,3 раза выше дефицита за аналогичный период прошлого года - 1,448 миллиарда долларов.