также в разделеПроисшествия
Во львовском ресторане отравились 12 человек 17
В Сумах произошла утечка аммиака 25
АТО: Количество обстрелов растет, 2 военных погибли, 4 – ранены 58
В Запорожье неизвестные расстреляли внедорожник 63
Под Харьковом нашли тело одного из старшин «Азова» 145
В зоне АТО горячо: двое военных погибли, еще двое ранены 148
Директора обувной фабрики в Ужгороде застрелили в собственном кабинете 79
На Сумщине браконьеры убили двух благородных оленей 51
За сутки в зоне АТО ранены двое военных 25
АТО: Боевики сконцентрировали активность на двух направлениях 115
В харьковском парке осквернили памятник УПА 130
АТО: 21 обстрел за сутки, ранен один военный 37
В зоне АТО снайпер боевиков подстрелил пограничника 56
В Донецкой области столкнулись автомобили Нацгвардии и ОБСЕ 49
На Одесчине пьяный водитель насмерть сбил трех бабушек 68
Боевики 22 раза открывали огонь, ранен один военный 35
ОБСЕ: С начала года жертвами конфликта на Донбассе стали 400 человек 47
Автобус со сборной Украины по самбо попал в ДТП 312

Сегодня ночью, 18 октября, в Житомирской области в Червоновольском лесничестве государственного предприятия «Городницкое лесное хозяйство» «черные лесорубы» обстреляли рейдовую бригаду по охране лесов, сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов.

В 3 ночи в квартале 4 этого же лесничества, на границе Ривененской области, лесные охранники услышали грохот тракторов и мотоцикла и выехали им навстречу. Правонарушителей было почти 20 человек с закрытыми лицами.

«Черные лесорубы» открыли стрельбу из охотничьего оружия по работникам государственной лесной охраны, и, угрожая, отобрали у них телефоны. После чего, на четырех мини-тракторах с прицепами, нагруженными древесиной, правонарушители пересекли границу областей и поехали в сторону села Боровое Рокитновского района Ривненской области.

«Черные лесорубы» до приезда лесной охраны успели спилить несколько десятков дубов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги