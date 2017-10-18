Сегодня ночью, 18 октября, в Житомирской области в Червоновольском лесничестве государственного предприятия «Городницкое лесное хозяйство» «черные лесорубы» обстреляли рейдовую бригаду по охране лесов, сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов.

В 3 ночи в квартале 4 этого же лесничества, на границе Ривененской области, лесные охранники услышали грохот тракторов и мотоцикла и выехали им навстречу. Правонарушителей было почти 20 человек с закрытыми лицами.

«Черные лесорубы» открыли стрельбу из охотничьего оружия по работникам государственной лесной охраны, и, угрожая, отобрали у них телефоны. После чего, на четырех мини-тракторах с прицепами, нагруженными древесиной, правонарушители пересекли границу областей и поехали в сторону села Боровое Рокитновского района Ривненской области.

«Черные лесорубы» до приезда лесной охраны успели спилить несколько десятков дубов.