При попытке штурма палаточного городка под парламентом полиция задержала активистов.

По словам митингующих, количество задержанных составляет более 10 человек.

По информации одной из активисток, которая выступала со сцены, задержанных поместили в автомобиль для перевозки подозреваемых, сообщает УНИАН.

Часть митингующих подошла к автозаку, который находился во внутреннем дворе парламента на углу Садовой и Грушевского, но спецназовцы оттеснили митингующих. Автозак выехал со двора и через площадь Конституции направился в сторону Мариинского парка.

Напомним, сегодня около 17:30 возле палаточного городка участников акции протеста под Верховной Радой произошли столкновения протестующих с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ.