Сегодня, 18 октября, в Сумах на территории одного из предприятий во время слива-налива аммиака произошла разгерметизация запорной арматуры автомобильной цистерны DAF, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, на месте происшествия работали спасатели на 5-х автоцистернах.
В 17:05 меры по ликвидации последствий разгерметизации автомобильной цистерны с аммиаком завершены.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время