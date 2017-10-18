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Сегодня, 18 октября, в Сумах на территории одного из предприятий во время слива-налива аммиака произошла разгерметизация запорной арматуры автомобильной цистерны DAF, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, на месте происшествия работали спасатели на 5-х автоцистернах.

В 17:05 меры по ликвидации последствий разгерметизации автомобильной цистерны с аммиаком завершены.

Пострадавших в результате происшествия нет.
ForUm

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