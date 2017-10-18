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В Запорожской области планируют построить крупнейшую наземную ветроэлектростанцию в Европе. Общий объем инвестиций – порядка 700 млн евро. 

Как рассказал корреспонденту Укринформа начальник Управления внешних связей и внешнеэкономической деятельности Запорожской ОГА Артур Бойко, ветроэлектростанцию суммарной мощностью 500 Мвт планируют возвести на территории Приазовского и Мелитопольского районов Запорожской области, сообщает Укринформ.  

«Инвестор проекта –  компания «Юрокейп Юкрейн» - украинское предприятие  компании EuroCapeNewEnergy. Общий объем инвестиций – порядка 700 млн. евро, из которых 300 млн. евро, согласно имеющимся у нас данным,  уже зарезервированы для реализации проекта по строительству данной ВЭС.  Прогнозный срок реализации проекта – 2019 год», - сообщил Бойко. 

По его словам, большая часть мощностей ветроэлектростанции  (350 МВт) будет возведена на территории Гирсовской ОТГ Приазовского района Запорожской области, в развитие инфраструктуры которой компания направит 350 тыс. долларов США. По информации Бойко, соответствующий договор о взносе в развитие социальной инфраструктуры представители  Гирсовской ОТГ и ТОВ «Юрокейп Юкрейн» подписали  в ходе состоявшегося на днях в Запорожье международного инвестиционного форума  «InCoForum - 2017: кооперация громад и бизнеса». 

Договор предусматривает поэтапное  финансирование в развитие инфраструктуры, исходя из соотношения 1 тыс. долларов инвестиций на 1 МВт мощности.

На сегодняшний день в Запорожской области уже работает одна крупная ветровая электростанция – Ботиевская ВЭС (ДТЭК). Станция была введена в эксплуатацию в 2014 году и на сегодня является крупнейшей ветровой электростанций на территории Украины: имеет  65 ветровых турбин, суммарной мощностью 200 Мвт. Инвестиции в строительство станции составили около 340 млн. евро.
ForUm

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