В Запорожской области планируют построить крупнейшую наземную ветроэлектростанцию в Европе. Общий объем инвестиций – порядка 700 млн евро.

Как рассказал корреспонденту Укринформа начальник Управления внешних связей и внешнеэкономической деятельности Запорожской ОГА Артур Бойко, ветроэлектростанцию суммарной мощностью 500 Мвт планируют возвести на территории Приазовского и Мелитопольского районов Запорожской области, сообщает Укринформ.

«Инвестор проекта – компания «Юрокейп Юкрейн» - украинское предприятие компании EuroCapeNewEnergy. Общий объем инвестиций – порядка 700 млн. евро, из которых 300 млн. евро, согласно имеющимся у нас данным, уже зарезервированы для реализации проекта по строительству данной ВЭС. Прогнозный срок реализации проекта – 2019 год», - сообщил Бойко.

По его словам, большая часть мощностей ветроэлектростанции (350 МВт) будет возведена на территории Гирсовской ОТГ Приазовского района Запорожской области, в развитие инфраструктуры которой компания направит 350 тыс. долларов США. По информации Бойко, соответствующий договор о взносе в развитие социальной инфраструктуры представители Гирсовской ОТГ и ТОВ «Юрокейп Юкрейн» подписали в ходе состоявшегося на днях в Запорожье международного инвестиционного форума «InCoForum - 2017: кооперация громад и бизнеса».

Договор предусматривает поэтапное финансирование в развитие инфраструктуры, исходя из соотношения 1 тыс. долларов инвестиций на 1 МВт мощности.

На сегодняшний день в Запорожской области уже работает одна крупная ветровая электростанция – Ботиевская ВЭС (ДТЭК). Станция была введена в эксплуатацию в 2014 году и на сегодня является крупнейшей ветровой электростанций на территории Украины: имеет 65 ветровых турбин, суммарной мощностью 200 Мвт. Инвестиции в строительство станции составили около 340 млн. евро.