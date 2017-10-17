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Соломенский районный суд Киева во вторник, 17 октября, отпустил задержанного инвестора компании «Трейд Коммодити» Владимира Трофименко под личное обязательство и обязал надеть электронный браслет.

Соответствующее решение приняла судья Соломенского суда Владлена Лазаренко.

Трофименко отпустили из-под стражи в зале суда. Суд обязал его сдать загранпаспорта и носить электронное средство слежения, сообщает «Украинская правда».

Срок такой меры пресечения - 2 месяца, до 17 декабря.

Напомним, 16 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали фактического владельца коммерческого предприятия «Трейд Коммодити» Владимира Трофименко по подозрению в растрате средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах при закупке топлива для Министерства обороны.

11 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем чиновникам Минобороны, в том числе и заместителю министра.

Соломенский суд Киева отправил под домашний арест замминистра обороны Игоря Павловского и главу Департамента госзакупок ведомства Владимира Гулевича под домашний арест. Их подозревают в растрате около 150 млн грн на закупках топлива для Минобороны.
ForUm

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