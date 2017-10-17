Розничная стоимость бензина и дизельного топлива во многих сетях АЗС в течение 14-16 октября выросла в среднем на 20-60 коп. за литр, сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

По информации UPECO, в сети АЗС Amic Energy бензин марки А-92 подорожал на 20 коп. за литр, до 26,69 грн за литр, а дизтопливо увеличилось в цене на 50 коп. за литр - до 25,49 грн за литр и 26,49 грн за литр (дизтопливо «премиум» класса).

Также отмечается, что на АЗС ОККО и SOCAR все виды топлива подорожали на 50 коп. за литр. На сегодня бензин А-92 в этих сетях стоит 27,49 грн за литр, А-95 - 28,49 грн за литр, А-95 «премиум» - 29,49 грн за литр, дизельное топливо - 25,99 грн за литр и дизтопливо «премиум» - 26,99 грн за литр, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, цены повысились и в других сетях АЗС, включая столичную сеть KLO и региональные компании. По словам Сиренко, такой рост цен обусловлен высокой стоимостью нефтепродуктов на европейском рынке, а также снижением курса гривни. «На протяжении месяца нефть не опускалась ниже 55 долл. за баррель, котировки на бензин и дизельное топливо также остаются высокими – выше 540 долл. за тонну. При этом, гривня снова теряет позиции. За последний месяц официальный курс гривни снизился с 26,2 грн за долл., до 26,5 грн за долл.», – сказал он.

Напомним, с начала сентября в сетях украинских АЗС начали расти розничные цены на дизельное топливо и бензины.

Антимонопольный комитет Украины занялся изучением ситуации на рынке топлива.