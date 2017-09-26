Антимонопольный комитет Украины начал запрашивать необходимую информацию от Министерства энергетики и угольной промышленности, а также самостоятельно изучать ситуацию на рынке светлых нефтепродуктов для выяснения причины роста цен на бензин и дизельное топливо во многих сетях АЗС.

Об этом заявил глава комитета Юрий Терентьев во время круглого стола, посвященного вопросу развития конкурентных отношений на рынках энергоносителей.

«Мы отслеживаем эту тенденцию и видим рост цен. По предварительной информации, частично это связано с остановкой на капитальный ремонт Мозырского НПЗ (одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Беларуси, топливо которого импортируется в Украину. – Ред.). Сейчас мы запрашиваем информацию от Минэнергоугля, но также мы ведем параллельные действия по более глубокому изучению этой ситуации», - сказал он, сообщает УНИАН.

Глава комитета добавил, что для любого повышения цен есть как объективные причины, так и субъективные факторы, например, ожидание трейдерами роста закупочных цен.

Напомним, в пятницу, 8 сентября, розничные цены на дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС выросли.