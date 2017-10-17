Руководитель патрульной полиции Киева Юрий Зозуля считает, что патрульного, который заламывал руки женщине при задержании, не отстранят на время расследования инцидента.

Об этом он сообщил Украинской правде.

На вопрос, будет ли этот полицейский отстранен на время расследования, Зозуля ответил: «Я думаю, что нет».

«В ходе расследования будет проверяться, были ли у него раньше ситуации превышения. Если были, то действительно может быть принято решение о его отстранении, или направлении его к психологу, или что-то другое», - пояснил Зозуля.

Руководитель патрульных столицы также отметил, что перед задержанием женщина отказалась предъявить документы, после чего патрульные сообщили, что «она может быть задержана в порядке 185 статья КоАП, потому что совершает своими действиями неповиновение работникам полиции».

«Они предупредили и решили задерживать. Это соответствует закону. Но вопрос в том, как они это делали. Сделали они это не совсем качественно», - сказал Зозуля.

В то же время, по его словам, правоохранители в ходе задержания «никаких процедур не нарушали».

«А вот вопрос, насколько строго на них влиять из-за их действий при задержании мы решим в ходе служебного расследования», - добавил полицейский.

Как сообщалось, полиция назначила расследование действий патрульных, которые при задержании женщины в Киеве заламывали ей руки.