Полиция назначила расследование действий патрульных, которые при задержании водителя-женщины в Киеве якобы сломали ей руку.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

«Запущено служебное расследование относительно тактических действий сотрудников патрульной полиции, поскольку есть замечания относительно их действий при задержании», - написал он в Facebook.

Также Жуков обнародовал видео задержания, на котором видно, как патрульный несколько раз просит женщину предъявить водительское удостоверение для составления постановления о нарушении правил дорожного движения. Она отказывалась, мотивируя это тем, что уже ранее предъявляла удостоверение другом патрульном.

Затем женщина села в автомобиль, а патрульный вытащил ее за руку, ссылаясь на злостное неповиновение правоохранителям. После этого он заломил ей руки и надел наручники.

«Мне бы очень хотелось увидеть снимок перелома руки. И справку из наркодиспансера с анализами этого милого создания. Хотя. Кому я, какой снимок. Виноват же всегда патрульный. Но парней я в беде не оставлю», - подчеркнул Жуков.

Ранее Любомир Васильев написал в Facebook, что патрульные при задержании сломали руку его жене Оксане, и опубликовал видео задержания.

Кроме того, по его словам, правоохранители порвали пальто и поцарапали машину Оксаны.

Мужчина убежден, что его жена имела право пересечь двойную линию, поскольку улица была перекрыта.

Также он заявил, что полицейские не представились и не предъявили удостоверений.