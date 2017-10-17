также в разделеСтолица
Патрульного, который заламывал руки женщине, не отстранят 38
В Киеве на неделю ограничат движение по мосту Метро 40
Полиция начала расследовать вандализм с муралом Иоанна Павла II 55
В Киеве в связи с открытием улицы ограничат движение 70
В Киеве восстановили «Иконы революции» 106
Муниципальная стража начнет действовать в Святошинском районе 25
Киевлян в ближайшие дни ждет ураганный ветер 54
В Киеве проходит сказочная выставка цветов 196
Бывшего зама Кличко освободили от уголовной ответственности за поддельный диплом 53
Спешил в церковь: в Киеве на улице задержали голого мужчину 128
В Киеве поймали на взятке чиновника НАН Украины 145
В Киеве снизили тарифы на горячую воду и отопление 111
В Киеве средь бела дня подстрелили мужчину 51
Киевсовет переименовал 10 столичных улиц 97
В Киеве переименовали Интернациональную площадь 61
Эскалатор на «Крещатике» остановили женские шпильки 67
В Киеве из банковских ячеек украли $350 тысяч и кило золота 106
Подключать киевские дома к отоплению начнут 16 октября 46

Полиция назначила расследование действий патрульных, которые при задержании водителя-женщины в Киеве якобы сломали ей руку.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

«Запущено служебное расследование относительно тактических действий сотрудников патрульной полиции, поскольку есть замечания относительно их действий при задержании», - написал он в Facebook.

Также Жуков обнародовал видео задержания, на котором видно, как патрульный несколько раз просит женщину предъявить водительское удостоверение для составления постановления о нарушении правил дорожного движения. Она отказывалась, мотивируя это тем, что уже ранее предъявляла удостоверение другом патрульном.

Затем женщина села в автомобиль, а патрульный вытащил ее за руку, ссылаясь на злостное неповиновение правоохранителям. После этого он заломил ей руки и надел наручники.

«Мне бы очень хотелось увидеть снимок перелома руки. И справку из наркодиспансера с анализами этого милого создания. Хотя. Кому я, какой снимок. Виноват же всегда патрульный. Но парней я в беде не оставлю», - подчеркнул Жуков.

Ранее Любомир Васильев написал в Facebook, что патрульные при задержании сломали руку его жене Оксане, и опубликовал видео задержания.

Кроме того, по его словам, правоохранители порвали пальто и поцарапали машину Оксаны.

Мужчина убежден, что его жена имела право пересечь двойную линию, поскольку улица была перекрыта.

Также он заявил, что полицейские не представились и не предъявили удостоверений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

48
Теги