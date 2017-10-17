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По результатам голосования на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник Украина вошла в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) с мандантом на следующие три года.

Как сообщает Укринформ, Украину во время голосования поддержали 177 стран-членов Организации.

«На голосовании в понедельник Украина избрана в состав Совета ООН по правам человека на период 2018-2020 годов. Как новоизбранный член СПЧ, Украина использует все механизмы для борьбы против нарушений прав человека на временно оккупированной территории Крыма и на Донбассе», - отметил представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Он подчеркнул, что украинская делегация в СПЧ «сфокусируется на вопросах превенции нарушений прав человека и будет выступать со своими инициативами в этом вопросе в рамках работы Совета».

Главной целью СПЧ является «защита прав и основных свобод человека на справедливой и равной основе, а также эффективная координация и интеграция деятельности, касающейся прав человека в рамках системы ООН».

В состав Совета входит 47 стран, которые объединяются по региональным группам: африканские страны – 13 мест, азиатские страны – 13 мест, страны Латинской Америки и Карибского бассейна – 8 мест, восточноевропейские страны – 6 мест, а также западноевропейские и другие страны – 7 мест. Украина относится к группе стран Восточной Европы.

Выборы в Совет проходят путем прямого тайного голосования (бюллетенями) ежегодно на следующие три года.

Так, в состав СПЧ были выбраны 15 стран, в том числе: Австралия, Ангола, Афганистан, Испания, Катар, Конго, Малайзия, Мексика, Нигерия, Пакистан, Перу, Сенегал, Словакия, Украина, Чили. Они заменят страны, мандат которых завершается 31 декабря с.г.

В состав группы стран Восточной Европы вместе с Украиной с 1 января войдет Словакия, кроме того, будет продолжаться членство Албании и Латвии (до конца 2018), а также Хорватии и Венгрии (до конца 2019). Украина впервые стала членом СПЧ в 2006 году, в 2008-м она была переизбрана в состав Совета на второй срок. 
ForUm

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