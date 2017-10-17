За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 36 раз нарушили перемирие, в ответ силы АТО 28 раз огнем из пехотного вооружения жестко подавляли активность противника.

По данным пресс-центра штаба АТО, в результате боевых действий один украинский защитник погиб. Еще один получил смертельные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Двое бойцов ранены.

В конце прошлых суток противник и в дальнейшем сконцентрировал огневую активность на донецком направлении.

Так, вечером боевики дважды в течение нескольких часов обстреливали из гранатометов и пулеметов позиции ВСУ у шахты Бутовка. Украинские военные жестко отвечали врагу. В результате этого противостояния получил ранение военнослужащий сил АТО. А около 18:00 в результате обстрела противника в районе Каменки один военный погиб. Также вчера возле Невельского подорвался на неизвестном взрывном устройстве и получил смертельные ранения еще один украинский воин.

На приморском направлении НВФ трижды из гранатометов и пулеметов и один раз из минометов калибра 82 миллиметров, били по опорным пунктам на подступах к Водяному, а около 18:00 применили 120-миллиметровый миномет у Павлополя. Во время этого обстрела получил ранение еще один наш военный. Кроме того, почти в полночь враг из вооружения БМП обстрелял украинские позиции в районе Новотроицкого.

На луганском направлении боевики применяли стрелковое оружие на подступах к Новоалександровке и Попасной, а противотанковые гранатометы и пулеметы – неподалеку Станицы Луганской и Валуйского.