Украина и МВФ зафиксировали основные принципы в процессе обсуждения новой формулы цены на газ, что является одной из главных предпосылок для выделения следующего транша, и будут продолжать переговоры пока на дистанционной основе.

Об этом сказал министр финансов Украины Александр Данилюк по результатам встреч с руководством МВФ, сообщает Укринформ.

«Мы продвинулись в переговорах относительно формулы на газ. Мы не достигли окончательного согласия, но мы продвинулись, зафиксировали определенные принципы. Переговоры продолжаются», - отметил руководитель Минфина.

Он также прокомментировал позиции сторон в этом вопросе. «Мы не настаиваем (буквально) на формуле, и кстати, МВФ также не настаивает на какой-то формуле. У нас в программе зафиксирован один ключевой принцип: цены должны быть на уровне импортного паритета», - отметил министр.

Это, по его словам, означает, что «цены, по которым продается газ в Украине, должны соответствовать ценам на газ, который импортируется в Украину». Поэтому в базовый расчет берутся «не какие-то ориентиры на бирже», а реальные цены импорта в Украину.

В то же время руководитель Минфина подчеркнул: «Вообще я не хочу, чтобы это выглядело (так), что мы сейчас играем с МВФ, а МВФ с нами, что спорим – это не так. Вопрос цены на газ – он чрезвычайно чувствительный, и цена должна быть справедливой».

Данилюк прибавил: если цена будет слишком низкой, «это будет создавать возможности для коррупции на рынке». Если она будет слишком высокой – украинцы будут платить больше, возникнет потребность в больших субсидиях, а это повысит нагрузку на бюджет, на систему администрирования субсидий. «Поэтому здесь нужно найти правильный оптимум. Единственная оптимальная позиция – это импортный паритет», - отметил министр.

Сейчас же, по его словам, действует формула, по которой Украина ориентируется на хаб, то есть на цену в Германии. «Мы сделали предварительные расчеты и пришли к заключению, что это не является корректным ориентиром для импортного паритета. Мы посмотрели цены на газ, который поставляется в Украину, там они отличаются. Поэтому мы хотим взять цены реального импорта», - объяснил Данилюк.

Это также, по его словам, является позицией МВФ. «Любую формулу, которая будет соответствовать импортному паритету, они поддержат», - отметил Данилюк.

Однако министр не прокомментировал, как могут измениться цены на газ для населения по новой формуле. «Сейчас мы фиксируем принципы, далее мы будем делать расчеты вместе с МВФ, и это уже будет результатом. Сейчас я не могу сказать (окончательную цену - ред.)», - сказал он.

Министр финансов еще раз подчеркнул, что Украина выбирает продвижение к полной либерализации рынка газа. «То есть свободный рынок - это конкуренция. В принципе, государство не должно определять это. Когда это делает рынок, то цены выходят ниже», - отметил Данилюк.

Он также уточнил, что переговоры с МВФ относительно цены на газ пока будут продолжаться «на расстоянии».

В начале октября агентство Reuters сообщило, что Украина предложит МВФ новую формулу расчета цены на газ для населения, оставив тарифы без изменений до июля 2018 года. По данным агентства, новое предложение украинской власти предполагает рост цены газа на 4,8%, а не на 17,6%, как требует соглашение с МВФ.