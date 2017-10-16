также в разделеЭкономика
Данилюк: В переговорах с МВФ по ценам на газ есть прогресс 13
Украина подала в ВТО новый иск к РФ 170
НБУ запретил использовать российские банкноты, на которых изображен Крым 64
Украина заняла четвертое место в мире по количеству авто на газу 41
Новый рекорд: стоимость Bitcoin поднялась выше $5800 40
ГПУ обнаружила на фондовом рынке «мусорные» облигации на 25 миллиардов 39
Гройсман: В росте цен на продукты виновен экспорт 112
Рева пояснил, как будут пересчитывать пенсии жителям Донбасса 254
Стоимость Bitcoin установила новый рекорд 97
Насалик спрогнозировал, когда могут подорожать газ и тепло 55
Гройсман: ГосЧС должна стать спецназом по чрезвычайным ситуациям 27
«Нафтогаз» рассчитывает, что «Газпром» заплатит по искам «миллиарды долларов» 88
Кабмин утвердил план по внедрению накопительной пенсионной системы 30
В «Нафтогазе» считают, что на активы «Газпрома» будет легко наложить взыскание 54
Минэнергоугля разработало новую формулу расчета стоимости газа для населения 84
На осовременивание пенсий в октябре потратят 5 миллиардов 185
МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 2% 28
Суд обязал Кабмин компенсировать «Нафтогазу» убытки за поставки газа для населения 46

Министр финансов Украины Александр Данилюк считает, что Киев может получить очередной кредитный транш МВФ до конца этого года.

«Мы ожидаем транш до конца года», - сказал Данилюк 15 октября во время брифинга в Вашингтоне по итогам переговоров с руководством МВФ, передает Радио Свобода.

По его словам, это будет зависеть от договоренностей по цене на газ для населения. Во время переговоров, отметил Данилюк, был достигнут определенный прогресс в этом отношении, но конкретных договоренностей еще нет. «Мы продвинулись, зафиксировали определенные принципы, переговоры продолжаются», - отметил украинский министр.

В МВФ пока не комментировали результатов этих переговоров.

В начале октября агентство Reuters сообщило, что Украина предложит МВФ новую формулу расчета цены на газ для населения, оставив тарифы без изменений до июля 2018 года. По данным агентства, новое предложение украинской власти предполагает рост цены газа на 4,8%, а не на 17,6%, как требует соглашение с МВФ.

Представители украинской власти заявляют об отсутствии оснований для повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и газ для населения, чего требует МВФ. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги