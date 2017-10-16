Министр финансов Украины Александр Данилюк считает, что Киев может получить очередной кредитный транш МВФ до конца этого года.

«Мы ожидаем транш до конца года», - сказал Данилюк 15 октября во время брифинга в Вашингтоне по итогам переговоров с руководством МВФ, передает Радио Свобода.

По его словам, это будет зависеть от договоренностей по цене на газ для населения. Во время переговоров, отметил Данилюк, был достигнут определенный прогресс в этом отношении, но конкретных договоренностей еще нет. «Мы продвинулись, зафиксировали определенные принципы, переговоры продолжаются», - отметил украинский министр.

В МВФ пока не комментировали результатов этих переговоров.

В начале октября агентство Reuters сообщило, что Украина предложит МВФ новую формулу расчета цены на газ для населения, оставив тарифы без изменений до июля 2018 года. По данным агентства, новое предложение украинской власти предполагает рост цены газа на 4,8%, а не на 17,6%, как требует соглашение с МВФ.

Представители украинской власти заявляют об отсутствии оснований для повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и газ для населения, чего требует МВФ.