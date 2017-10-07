Украина на следующей неделе предложит Международному валютному фонду новую формулу расчета цены на газ для населения. Согласно этой формулой цена останется неизменной до июля 2018 года, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Если во время встречи в Вашингтоне министр финансов Украины Александр Данилюк и представители МВФ не договорятся, то, по данным агентства, у Украины будет два варианта: первый - выполнять требования Фонда.

Второй вариант, как сказал собеседник агентства, будет «сказать, что мы можем жить без МВФ», принять политическое решение и не обращать внимание на сотрудничество с Фондом, сообщает УНИАН.

Устойчивое ценообразование на газ и реформа пенсионной системы является одним из условий выделения Украине долгосрочного кредитного транша от МВФ в размере 17,5 млрд долларов.

Согласно новому предложению украинского правительства, цена на газ вырастет на 4,8%, повышение же, предлагаемое в рамках сотрудничества с МВФ, составляет 17,6%. Таким образом, новая формула, которую украинская сторона собирается предложить МВФ, позволит избежать роста цен на газ на 15%.