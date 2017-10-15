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Государственная пограничная служба Украины принимает меры для возвращения в государственную собственность земельных участков, расположенных вдоль линии границы с Венгрией. Об этом сообщает пресс-служба погранведомства.

На сегодняшний день сотрудники Госпогранслужбы во взаимодействии с прокуратурой Закарпатской области уже вернули в государственную собственность 34 земельных участка общей площадью более 132 гектаров.

«Чтобы предоставить неопровержимые доказательства, правоохранители провели кропотливую работу, активно работали в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины, отраслевом государственном архиве Госпогранслужбы и других архивных учреждениях государства», - говорится в сообщении.

После этого были представлены соответствующие иски в Береговский районный суд Закарпатской области в отношении физических лиц, а также Главного управления Госземагентства в Закарпатской области, Береговское райуправление юстиции об отмене ряда приказов Госземагентства и возвращении в государственную собственность земельных участков из незаконного владения.

Кроме того, Мукачевский погранотряд совместно с военной прокуратурой Ужгородского гарнизона подал иск в суд по обжалованию незаконных решений о передаче в долгосрочную аренду почти 90 гектаров земель, расположенных в непосредственной близости к границе. В настоящее время эти дела к судебному рассмотрению.

«Несмотря на то, что земельные участки, расположенные в непосредственной близости к государственной границе Украины, находятся в частной собственности, Государственная пограничная служба Украины в полном объеме осуществляет охрану государственной границы, ее патрулирование и выполнение других задач», - заверили в ведомстве.

 

Напомним, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 150 километров украинской границы с Венгрией являются «частными» и представляют собой обычные земельные участки.
ForUm

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