Неизвестные ночью облили красной краской памятник воинам УПА в парке «Молодежном» в Харькове. Об этом сообщает отдел коммуникации облполиции.
Информация о происшествии поступила в Киевский отдел полиции сегодня около 12:00.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В полицию с заявлениями по данному факту никто из граждан не обращался.
Сейчас информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Полицией устанавливаются лица, причастные к указанному правонарушению.
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