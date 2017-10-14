Неизвестные ночью облили красной краской памятник воинам УПА в ​​парке «Молодежном» в Харькове. Об этом сообщает отдел коммуникации облполиции.

Информация о происшествии поступила в Киевский отдел полиции сегодня около 12:00.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В полицию с заявлениями по данному факту никто из граждан не обращался.

Сейчас информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Полицией устанавливаются лица, причастные к указанному правонарушению.