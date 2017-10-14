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Украина обязательно станет членом НАТО, заявил Президент Петр Порошенко.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, об этом он сказал на церемонии принесения клятвы воспитанниками Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

«Наполеон, говорят, утверждал, что в ранце каждого солдата лежит маршальский жезл. Нет никаких сомнений, что среди этих не по возрасту возмужалых подростков стоят будущие офицеры и генералы, послы и министры. Возможно, будущий Президент. И возможно даже – генеральный секретарь НАТО, потому что Украина обязательно станет членом Альянса», - сказал Порошенко.

«Вы выбрали для себя путь человека в погонах, путь защитника Украины: военного, пограничника, разведчика. Впереди у вас – годы изнурительной подготовки», - обратился Президент к лицеистам.

Он заверил, что государство не пожалеет усилий, чтобы как можно лучше подготовить их  к защите Отечества.

«Именно вам и строить, и защищать независимое государство 21-го века», - подчеркнул Порошенко.

Сегодня, 14 октября, Украина отмечает День защитника.
ForUm

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