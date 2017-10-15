Турция не будет принимать корабли, которые прибыли из портов Крыма. Об этом заявил представитель палаты судоходства Турции, сообщает DW.

Отмечается, что запрет касается судов под любым флагом.

В ответ в Совете Федерации России назвали это решение «недружественным» шагом. «Своим запретом Турция, возможно, толкает Россию на коррекцию отношений между двумя странами, что может отразиться на совместных действиях в Сирии», - заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор также назвал это решение «выпячиванием амбиций». «Здесь явно не обошлось без указующего перста верховной власти Турции», - считает Клинцевич.

Напомним, 9 октября, во время визита в Киев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против аннексии Крыма и заявил, что Анкара будет и в дальнейшем поддерживать территориальную целостность Украины. Он не ответил на вопрос, планирует ли Турция вводить какие-то санкции против России.