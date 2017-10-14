Ракетные испытания нового противотанкового ракетного комплекса «Скиф», которые проходили как в Украине, так и за рубежом, в частности, в условиях сверхвысоких температур в пустыне, прошли успешно. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что ракеты ПТРК «точно, без промаха, поражают цели на расстояния до 5,5 километров».

Он также сообщил, что боевая часть ПТРК «Скиф» «показала уникальный результат, прожигая броню толщиной до 1 метра».

«То есть в мире нет бронетанковой техники, которую нельзя было бы уничтожить украинским «СКИФом», - резюмировал Турчинов.