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Депортация российского историка Дмитрия Карнаухова из Польши представляет собой очередной скандал на почве шпиономании и свидетельствует о нежелании Варшавы прекратить нагнетание напряженности в отношениях с Москвой.

Об этом заявили в МИД РФ.

По данным российского дипведомства, этот российский ученый-историк с 2013 года проживал в Польше, занимался наукой, преподавал в ряде местных университетов, а также сотрудничал на контрактной основе с Российским институтом стратегических исследований (РИСИ).

«Карнаухову вменяют в вину деятельность «с элементами гибридной войны», направленную против польских интересов и «в пользу враждебного государства», поддержание контактов с российскими спецслужбами, организацию и ведение пророссийской пропаганды и т.п. По совокупности собранного материала АВБ пришло к заключению, что присутствие россиянина в стране якобы несет угрозу национальным интересам, и его принудительно депортировали», - заявили в МИД.

В комментарии РИСИ отмечается, что демарш со стороны Польши представляет собой «очередное звено в антироссийской кампании Запада, тривиальную провокацию против России».

«Вся научная деятельность Карнаухова была направлена на нормализацию отношений между Россией и Польшей. В РИСИ считают абсурдными все обвинения в его адрес, делают вывод о начале Варшавой «охоты на ведьм». Полагаем, что раздутый польскими властями очередной скандал на почве шпиономании с дежурным набором не подкрепленных доказательствами обвинений свидетельствует о нежелании официальной Варшавы прекратить искусственное нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Стремление во всем искать признаки «гибридных атак» и подрывной деятельности с нашей стороны вполне укладывается в осознанный антироссийский курс нынешнего руководства Польши. В Варшаве должны понимать, что мы не оставим эти действия без ответа», - заявили в МИД РФ.

Как сообщал ForUm, 11 октября по представлению Агентства внутренней безопасности Польши (АВБ, контрразведка) профессор Новосибирского государственного технического университета Дмитрий Карнаухов был выслан из страны.
ForUm

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