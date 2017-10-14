также в разделеОбщество
Кабмин закладывает на оборону в 2018 году 165 миллиардов 5
Военные в АТО получат премии ко Дню защитника 18
СК РФ допросил Тюрина по делу Вороненкова 27
Матиос: Повышение цены на топливо для Минобороны регламентировал Кабмин 19
ГПУ сняла подозрение с охранников Розенблата 21
Обвиняемого в сотрудничестве с ФСБ сбушника отпустили из-под стражи 22
Уничтожит любую бронетехнику: Испытания украинского ПТРК прошли успешно 50
«Л/ДНР» удерживают в плену 152 украинцев 21
СМИ сообщили подробности скандальной акции в Будапеште 40
Суд обязал НАБУ открыть дело на Гонтареву 24
Сегодня – Покрова Пресвятой Богородицы 239
Жебривский пожаловался на Савченко в СБУ и НАБУ 40
МИД об акции в Венгрии: Будапешт откровенно заигрывается 50
Матиос: 150 километров границы с Венгрией – «частные» 57
Президентская чета помолилась за защитников Украины 29
Украина отмечает День защитника 70
13 октября. Картина дня 42
МИД: РФ сознательно наносит вред здоровью Гриба 36

Из Польши по просьбе руководителя агентства внутренней безопасности депортировали гражданина Российской Федерации Дмитрия Карнаухова, который занимался деятельностью, направленной на нанесение ущерба интересам страны,  инициировал элементы гибридной войны и поддерживал контакты с российскими спецслужбами.

Как сообщает Польское радио, гражданина депортировали 11 октября.

Официально Карнаухов находился в Польше как представитель Российского института стратегических исследований в Москве (РИСИ).

«Выполняя роль ученого и исследователя Института, он устанавливал контакты в кругах ученых, в частности историков, и журналистов. В этих группах он находил людей с пророссийским мировоззрением и привлекал их к сотрудничеству, предлагая, среди прочего, сотрудничество с российскими университетами, финансируемые Россией публикации и исследовательские поездки. Группе людей, которые с ним сотрудничали, он давал наставления, что говорить, чтобы представлять пророссийскую точку зрения», - сообщает издание.

Как установили сотрудники Агентства внутренней безопасности, в ходе своей деятельности Карнаухов совершил ряд инициатив, направленных против интересов Польши, в частности: инициировал в Польше информационные кампании ради России, проводил кампании, направленные на усиление польско-украинской вражды, стимулировал в Польше действия против демонтажа памятников советских времен, а также действия, которые должны дискредитировать польскую власть как в польских, так и в зарубежных СМИ.

«Карнаухов имел прямые контакты со спецслужбами Российской Федерации. Анализ его деятельности указывает на то, что его активность в Польше созвучна деятельности российских служб, направленных против интересов Республики Польша», - говорится в публикации.

Весь материал, собранный сотрудниками Агентства внутренней безопасности в этом деле, указывает на то, что присутствие Карнаухова на территории Польши представляет риск для национальной безопасности Польши.

По решению министра внутренних дел и администрации россиянина депортированы.

Российский институт стратегических исследований был создан как аналитическая база для российской разведки. Долгое время институт был подчинен российской разведке. Сейчас он находится под наблюдением российских властей и контролируется ими. Председателем Российского института стратегических исследований является один из бывших руководителей российской спецслужбы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги