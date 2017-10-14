Из Польши по просьбе руководителя агентства внутренней безопасности депортировали гражданина Российской Федерации Дмитрия Карнаухова, который занимался деятельностью, направленной на нанесение ущерба интересам страны, инициировал элементы гибридной войны и поддерживал контакты с российскими спецслужбами.

Как сообщает Польское радио, гражданина депортировали 11 октября.

Официально Карнаухов находился в Польше как представитель Российского института стратегических исследований в Москве (РИСИ).

«Выполняя роль ученого и исследователя Института, он устанавливал контакты в кругах ученых, в частности историков, и журналистов. В этих группах он находил людей с пророссийским мировоззрением и привлекал их к сотрудничеству, предлагая, среди прочего, сотрудничество с российскими университетами, финансируемые Россией публикации и исследовательские поездки. Группе людей, которые с ним сотрудничали, он давал наставления, что говорить, чтобы представлять пророссийскую точку зрения», - сообщает издание.

Как установили сотрудники Агентства внутренней безопасности, в ходе своей деятельности Карнаухов совершил ряд инициатив, направленных против интересов Польши, в частности: инициировал в Польше информационные кампании ради России, проводил кампании, направленные на усиление польско-украинской вражды, стимулировал в Польше действия против демонтажа памятников советских времен, а также действия, которые должны дискредитировать польскую власть как в польских, так и в зарубежных СМИ.

«Карнаухов имел прямые контакты со спецслужбами Российской Федерации. Анализ его деятельности указывает на то, что его активность в Польше созвучна деятельности российских служб, направленных против интересов Республики Польша», - говорится в публикации.

Весь материал, собранный сотрудниками Агентства внутренней безопасности в этом деле, указывает на то, что присутствие Карнаухова на территории Польши представляет риск для национальной безопасности Польши.

По решению министра внутренних дел и администрации россиянина депортированы.

Российский институт стратегических исследований был создан как аналитическая база для российской разведки. Долгое время институт был подчинен российской разведке. Сейчас он находится под наблюдением российских властей и контролируется ими. Председателем Российского института стратегических исследований является один из бывших руководителей российской спецслужбы.