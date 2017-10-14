В День защитника Украины, Покрова Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной помолились за украинских воинов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Молитву за защитников Украины» в Софийском соборе Национального заповедника «София Киевская» провозгласил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины, предстоятель УПЦ Филарет.

К нему присоединились Верховный архиепископ Киево-Галицкий Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук), Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Украинской православной церкви Онуфрий, епископ, ординарий Киево-Житомирской епархии Римско-католической церкви Виталий Кривицкий, Муфтий Духовного управления мусульман Украины Ахмед Тамим, председатель Всеукраинского союза объединений евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк, президент Украинского библейского общества Григорий Комендант, епископ, глава Украинской епархии Армянской апостольской церкви Маркос Оганесян, другие представители духовенства.

Присутствующие помолились за мир в Украине и защиту украинских военных. Президентская чета установила свечи.

Участие в праздничном молебне также приняли участие министр обороны Степан Полторак, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь СНБОУ Александр Турчинов, командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, руководители других военных и силовых структур, глава Администрации Президента Игорь Райнин и его заместители.

Напомним, сегодня, 14 октября, Украина отмечает День защитника.