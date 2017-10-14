Шевченковский районный суд Киева в пятницу, 13 октября, смягчил меру пресечения бывшему начальнику департамента контрразведки СБУ Владимиру Бику, подозреваемому в государственной измене, отпустив его под круглосуточный домашний арест.

«Генерал Владимир Бик выходит из застенка под домашний арест! Суд удовлетворил ходатайство адвоката Рыбина и изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест», - сообщил в Facebook адвокат Владимир Рыбин.

Экс-начальника департамента контрразведки СБУ Владимира Быка арестовали в ноябре 2014 года по подозрению в государственной измене. Он находился в СИЗО около 3 лет.

Суд продолжает рассматривать дело против него по сути.

По данным следствия, осенью 2013 – зимой 2014 года экс-глава СБУ Владимир Якименко, его первый заместитель Владимир Тоцкий, начальник департамента по защите национальной государственности Сергей Ганжа и начальник департамента контрразведки Владимир Бик организовали через серверы Центра информационной безопасности ФСБ России загрузку в интернет видеоматериалов, которые дискредитировали Евромайдан.