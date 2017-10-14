Генеральная прокуратура Украина сообщила народному депутату Бориславу Розенблату об изменении ранее сообщенного подозрения в части снятия подозрения в совершении преступления с охранников депутата.

Об этом в ходе заседания Соломенского районного суда Киева объявил прокурор Валентин Мусияка, сообщает Укринформ.

«Те обстоятельства, которые отмечены в сообщении об изменении подозрения, отличаются от предыдущего подозрения лишь тем, что к преступлению, как установлено следствием на данный момент, не причастны Ярощук и Адобаш, которым ранее сообщали о подозрении. В других обстоятельствах все так же», - сказал Мусияка.

При этом прокурор рассказал, что статьи квалификации преступления, в котором подозревается Розенблат, не изменились.

«Статьи квалификации не изменены, единственное, что он теперь подозревается в совершении преступления, которое инкриминировалось ранее не в группе лиц, а лично. И собственно статьи обвинения по этому поводу не изменились. Как была часть 4 статьи 368 и часть 2 статьи 369, так они и остались», - отметил он.

Напомним, ранее суд арестовал часть имущества Розенблата, которого подозревают в получении взяток от представителя иностранной компании за содействие в добывании янтаря.

18 августа Соломенский районный суд Киева продлил на 2 месяца срок действия возложенных на Розенблата обязанностей, а именно: носить браслет, не отлучаться без разрешения из городов Житомир и Киев, сдать загранпаспорт, не общаться с определенными лицами.