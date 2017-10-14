Регламентация повышения цены на топливо для Минобороны, в хищении средств на закупку которого подозревают высокопоставленных должностных лиц ведомства, проводилась решением правительства. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире 112 Украина.

По его словам, правила закупки топлива для оборонного ведомства установил Кабмин соответствующим решением Минэкономразвития.

«Я не оправдываю никого, не даю оценки, но регламентация повышения цены проведена решением правительства соответствующим заключением Минэкономики. Где тонкая грань злоупотребления и где тонкая грань соучастия или в сговоре предыдущих – это и есть задача следствия. Докажут – можно будет склонить голову перед профессионализмом, не докажут – это удар по имиджу», - заявил он.

Матиос заявил, что ему было известно о начатом НАБУ уголовном производстве в отношении должностных лиц Минобороны.

«Это производство достаточно долго расследовалось, мы информировали НАБУ, премьер-министра об этом в прошлом году, и есть реагирование премьер-министра», - рассказал Матиос.

Напомним, Соломенский суд Киева отправил под домашний арест замминистра обороны Игоря Павловского и главу Департамента госзакупок ведомства Владимира Гулевича под домашний арест. Их подозревают в растрате около 150 млн грн на закупках топлива для Минобороны.