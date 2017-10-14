Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский обратился в СБУ и НАБУ с просьбой провести проверку в отношении народного депутата Надежды Савченко.

«Получил ответ от СБУ относительно моего обращения с требованием провести проверку заявлений, которые высказала народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина», - написал он в Facebook.

Жебривский напомнил, что с уст нардепа прозвучало обвинение в его адрес в «организации экспорта в Европу табачных изделий, изготовленных на временно оккупированных территориях».

«Считаю, что это лживое безосновательное заявление унижает не только меня как должностное лицо, но и государственный орган, который я возглавляю. Поэтому обратился в СБУ и НАБУ с требованием провести проверку озвученных нардепом заявлений», - заявил глава ОВГА.

«Письмо СБУ относительно рассмотрения моего обращения выставляю на широкую общественность. Жду ответа от НАБУ», - резюмировал Жебривский.

Как сообщал ForUm, в конце сентября глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль потребувал от нардепа Надежды Савченко доказательств контрабанды сигарет из оккупированных территорий в страны ЕС.