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Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль требует от нардепа Надежды Савченко доказательств контрабанды сигарет из оккупированных территорий в страны ЕС. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе чиновника.

«28 серпня нардеп Надежда Савченко в прямом эфире одного из телеканалов голословно обвинила меня и Павла Жебривского в контрабанде сигарет с ОРДЛО в страны Евросоюза, - напомнил Москаль. - А потом публично пообещала, что в течение месяца предоставит доказательства этой контрабанды в Генпрокуратуру и СБУ».

Глава ОГА отметил, что месяц прошел, а никаких доказательств нет.

«Если до понедельника в Генпрокуратуре или СБУ не будет никаких убедительных доказательств «контрабанды сигарет из ОРДЛО в Евросоюз» через Жебривского и Москаля, я обращусь в суд и привлеку Савченко к ответственности за клевету. Как говорят на Донбассе, «за базар нужно отвечать»!» - пообещал Москаль. 
ForUm

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