Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора 12 октября поддержали продолжение встреч помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, сообщает пресс-служба ведомства РФ.



«Главы внешнеполитических ведомств затронули положение дел в реализации Минских договоренностей по преодолению украинского кризиса с учетом итогов встречи 7 октября спецпредставителей России и США В. Ю. Суркова и К. Волкера. Было поддержано продолжение контактов в этом формате», – говорится в сообщении.

Напомним, 7 октября в столице Сербии Белграде состоялись переговоры спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова о перемирии на востоке Украины.

Сурков заявил, что переговоры прошли конструктивно.