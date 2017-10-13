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На период празднования Дня защитника Украины подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в каждом регионе Украины проводится уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и ​​объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

С 12 по 17 октября организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию Дня защитника Украины, и в случае совместных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и событий. Также будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки в природных экосистемах

В общем, до 8 утра 17 октября на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГосЧС. А также в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГосЧС, а именно: вертолет «Еврокоптер» и самолет Ан-30.

Напомним, 14 октября Украина отмечает День защитника.
ForUm

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