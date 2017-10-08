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В столице Сербии Белграде состоялись переговоры спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова о перемирии на востоке Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Глава сербской дипломатии заявил, что эта встреча - «показатель изменения и улучшения внешнеполитической позиции Сербии», сообщает Би-би-си.

В свою очередь Сурков заявил, что переговоры с Волкером прошли конструктивно.

«Обсуждался предложенный Россией проект резолюции ООН по Донбассу. Найдено взаимопонимание по ряду позиций. Большинство выявленных разногласий признаны преодолимыми», — сказал Сурков сообщает РБК.

Он добавил, что обе стороны подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений при решающей роли «нормандского формата» и Минской контактной группы.

«Договорились с Куртом, что наши консультации по украинскому урегулированию будут продолжены в необходимом для достижения результата объеме. В том, что в конечном итоге результат будет, не сомневаемся», — заключил Сурков.

Напомним, первая встреча Суркова и Волкера состоялась 21 августа в Минске.
ForUm

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