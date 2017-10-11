В Венгрии «кое-кто сознательно раскручивает политическую истерию» вокруг принятого в Украине образовательного закона, однако Киев рассчитывает на диалог. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в Страсбурге, сообщает 112 Украина.

«Я обратился к ЕС, к своим коллегам, министрам иностранных дел. Поскольку Венгрия хочет это обсудить в понедельник на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, довел до них нашу аргументацию, которая в целом поддерживается. Буду завтра говорить в Венгрии. Буду говорить, или мы работаем с какой-то абстрактной мифологией и говорим, что не будет школ, где будет изучаться венгерский (что является тотальным мифом), что закрываются в Ужгороде университеты (что является тотальным мифом), что будут увольняться какие-то учителя. Спросите у Лилии Гриневич, все это тотальный маразм», – сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что 12 октября разъяснит Венгрии детали закона.

«Завтра буду говорить с министром, потом у меня будет шанс это сказать на пресс-конференции, и надеюсь, что там будет много венгерских и не только венгерских каналов, а потом еще с венгерскими журналистами, и расскажу им, как оно есть на самом деле. Или у нас есть диалог, я очень надеюсь, что это будет завтра, или мы будем это раскручивать и играть в кран и виртуальную реальность», – отметил Климкин.

Также он напомнил, что 19 октября в Украину должен приехать министр образования Венгрии для обсуждения и имплементации положений закона о языках.

Ранее сообщалось, что Венгрия потребовала пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за закона об образовании, а также пригрозила потребовать ввести санкции против Украины.