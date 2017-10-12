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Сотрудники КП «Муниципальная охрана» начали круглосуточную охрану памятника архитектуры «Доходный дом А.П. Руссова» по ул. Садовой, 21 в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Сотрудники коммунального предприятия будут постоянно находиться на территории здания для недопущения проникновения посторонних лиц, а также предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций. 

Также сотрудниками КП было определено место размещения будущего поста охраны, а сотрудниками департамента муниципальной безопасности определены объемы работ по уборке прилегающей территории и восстановлению элементов ограждения вокруг строения.

Напомним, в конце сентября в Доме Руссова снова произошел пожар.
ForUm

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